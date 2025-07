Apesar de ajuda dos EUA, não é possível prever futuro da Ucrânia, afirma especialista

Na última terça (15), o jornal americano Financial Times informou que Donald Trump perguntou a Volodymyr Zelensky , em 4 de julho, se o país teria condições de atacar Moscou, caso os Estados Unidos fornecessem armas para isso. Questionado sobre o assunto, o presidente estadunidense disse que Zelensky não deve atacar a capital russa, mas ressaltou que algumas armas já estão a caminho da Ucrânia. Trump também disse que quer acabar com a “matança” e que está “do lado da humanidade”.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (16), Giovana Branco, doutoranda de ciência política da USP (Universidade de São Paulo) e pesquisadora de política russa, analisa que os movimentos de Trump acabam causando uma instabilidade no tabuleiro internacional, uma vez que o presidente americano já suspendeu o envio de armas e agora retorna com a ajuda com armas que podem atingir a capital russa .