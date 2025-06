Apesar de tratativas de cessar-fogo, Rússia deve revidar os ataques da Ucrânia, diz professor

A Ucrânia fez um dos ataques mais audaciosos contra a Rússia em três anos de guerra neste domingo (1º). Pelo menos 40 aeronaves foram destruídas em quatro bases aéreas russas. Segundo autoridades ucranianas, drones foram transportados para esses locais dentro de contêineres em caminhões, sem levantar suspeitas.

Toda a ação foi acompanhada pelo presidente ucraniano,, que classificou a operação como “brilhante” e disse que esse foi o ataque de maior alcance contra alvos militares. O presidente ainda afirmou que todos os agentes envolvidos na ação conseguiram sair a tempo do território russo e ressaltou que a Rússia teve grandes perdas, com

Em entrevista aodesta segunda-feira (2), Lier Ferreira, pesquisador do núcleo de estudos dos países Brics da UFF (Universidade Federal Fluminense), avalia que o ataque foi impressionante do ponto de vista militar, com imagens impactantes, principalmente pela precisão e alcance, com drones de baixo custo sendo utilizados.