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Aplicação do ECA digital nas escolas enfrenta desafios

Decreto assinado pelo presidente Lula completou um mês em abril

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O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA Digital, está em vigor há pouco mais de um mês. A advogada Mabely Meira Fernandes comenta sobre as mudanças causadas pela medida.

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