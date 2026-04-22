Aplicação do ECA digital nas escolas enfrenta desafios

O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA Digital, está em vigor há pouco mais de um mês. A advogada Mabely Meira Fernandes comenta sobre as mudanças causadas pela medida.



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