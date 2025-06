Após novo ataque russo, especialista ressalta necessidade de um plano de reconstrução para a Ucrânia

Uma pessoa morreu e outras 14 ficaram feridas após um ataque russo com drones em um porto na cidade ucraniana de Odessa . A investida danificou prédios residenciais, carros particulares e a infraestrutura ferroviária. Segundo o serviço de emergência local, pelo menos dez drones foram lançados contra edifícios residenciais, que pegaram fogo. A Força Aérea da Ucrânia disse que a Rússia lançou 86 drones durante a noite.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (20), Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, diz que o local atingido é um “ponto logístico muito importante de exportação e a Ucrânia depende muito desse porto”. Ele pontua que a Ucrânia é um país exportador de grãos, e que outras cidades importantes também foram atingidas — como Kiev e Kharkiv, por exemplo — tornando-se imprescindível “um esforço de reconstrução por parte dos países que estão negociando essa possibilidade de um acordo de paz ”, completa.



Sobre um possível cessar-fogo , o especialista afirma não acreditar que a decisão esteja próxima, mas, “se por ventura um dia vier esse acordo, é necessário pensar em um plano de reconstrução logística, econômica, também pensando do ponto de vista humanitário, porque várias pessoas saíram da Ucrânia , estão refugiadas em outros países, e com certeza querem voltar para a Ucrânia”, explica.