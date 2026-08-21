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Artigo analisa influência da IA sobre eleitores entre 2023 e 2024

Fatores políticos tradicionais podem ter mais impacto, segundo pesquisador de Oxford

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O uso de IA (inteligência artificial) em campanhas eleitorais está gerando debate sobre seu impacto na formação das opiniões dos eleitores.

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