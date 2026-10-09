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Autor de ataque cibernético a empresas sul-coreanas é identificado

Ao menos nove companhias foram atacadas e 25 mil pessoas tiveram dados vazados

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Bancos da Coreia do Sul sofreram ataques cibernéticos ao longo da semana que afetaram cerca de 25 mil pessoas. Uma empresa de cibersegurança dos Estados Unidos definiu que o criminoso por trás do ataque é um jovem chinês de 26 anos.

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