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Autoridades da França confirmam primeiro caso de ebola no país

Paciente é um médico que voltou recentemente da República Democrática do Congo

Conexão Record News|Do R7

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Um médico que retornou recentemente da República Democrática do Congo foi identificado como o primeiro caso de ebola na França. O Ministério da Saúde francês confirmou que o paciente está em isolamento enquanto as autoridades rastreiam seus contatos. Este é o primeiro caso registrado fora da África durante a atual epidemia causada por uma cepa rara do vírus.

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