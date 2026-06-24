Autoridades da França confirmam primeiro caso de ebola no país

Um médico que retornou recentemente da República Democrática do Congo foi identificado como o primeiro caso de ebola na França. O Ministério da Saúde francês confirmou que o paciente está em isolamento enquanto as autoridades rastreiam seus contatos. Este é o primeiro caso registrado fora da África durante a atual epidemia causada por uma cepa rara do vírus.



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