Banco Central libera devolução automática de dinheiro 'esquecido'; saiba como vai funcionar

O Banco Central permite, a partir desta terça-feira (27), que o resgate dos valores "esquecidos” em instituições bancárias seja feito de forma automática no Sistema de Valores a Receber. Cerca de R$ 9 bilhões ainda seguem esquecidos nas instituições. Antes, o procedimento precisava ser feito manualmente para cada pedido de resgate. Agora, as solicitações podem ser feitas de forma automatizada.

Já sobre a, o economista analisa que o BC busca entender o que fazer caso valores não sejam resgatados, apesar de exaltar as tentativas do órgão em realizar a devolução. “A discussão, que foi bem feita nessa prorrogação de insistir mais uma vez que esse dinheiro retorne para a sociedade, foi muito bem acertada”, comenta. No entanto, ele relembra que aesse dinheiro para lugar nenhum sem autorização do governo, do Banco Central ou do dono desse valor.