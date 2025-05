Brasil deveria apostar em usinas nucleares pela questão ambiental e baixo risco, afirma físico

O ministro de Minas e Energia , Alexandre Silveira, falou mais uma vez da implementação de pequenos reatores nucleares para o futuro da matriz energética do Brasil. Silveira afirmou que a tecnologia vai ajudar a garantir estabilidade do sistema elétrico nacional e atrair investimentos em data centers e inteligência artificial. Segundo o ministro, o Brasil pretende aproveitar experiência da Rússia no setor nuclear para avançar na instalação de pequenos reatores.





Na análise de Francisco Guimarães, professor doutor em física da USP (Universidade de São Paulo), o Brasil precisa investir nesse tipo de energia, uma vez que é menos poluente e, nos casos como as usinas brasileiras, os riscos são pequenos em comparação às grandes usinas. Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (13), o professor pontua esses tipos de reatores não necessitam de energia externa e nem de ação humana, desativando sozinhos em caso emergência.