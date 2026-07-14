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Brasil lidera ranking mundial de cirurgias plásticas

Mais de 2 milhões de procedimentos foram realizados no país em 2024

Conexão Record News|Do R7

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O Brasil se tornou o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo, superando os Estados Unidos, com 2,3 milhões de procedimentos cirúrgicos estéticos em 2024. Para o cirurgião plástico Daniel Carli, a forte influência das redes sociais tem impulsionado a procura por essas intervenções, mas é fundamental avaliar se a operação é realmente necessária, já que toda cirurgia envolve riscos como infecção, trombose e sangramento.

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