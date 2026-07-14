Brasil lidera ranking mundial de cirurgias plásticas

O Brasil se tornou o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo, superando os Estados Unidos, com 2,3 milhões de procedimentos cirúrgicos estéticos em 2024. Para o cirurgião plástico Daniel Carli, a forte influência das redes sociais tem impulsionado a procura por essas intervenções, mas é fundamental avaliar se a operação é realmente necessária, já que toda cirurgia envolve riscos como infecção, trombose e sangramento.