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Candidatos que se inscreveram no Enem têm até hoje para pagar taxa

Candidatos podem pagar em casas lotéricas, agências e aplicativos bancários

Conexão Record News|Do R7

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Os candidatos que se inscreveram no Enem 2026 têm até as 23:59 desta segunda-feira (22) para pagar a taxa de R$ 85. As provas ocorrerão nos dias 8 e 15 de novembro.

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