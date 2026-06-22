Candidatos que se inscreveram no Enem têm até hoje para pagar taxa

Os candidatos que se inscreveram no Enem 2026 têm até as 23:59 desta segunda-feira (22) para pagar a taxa de R$ 85. As provas ocorrerão nos dias 8 e 15 de novembro.



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