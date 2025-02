Cenário de instabilidade segue em São Paulo nesta quinta-feira (27); veja a previsão do tempo

São Paulo continua com o mesmo cenário de instabilidade nesta quinta-feira (27), diz o meteorologista Guilherme Borges, em entrevista à RECORD NEWS. Segundo o especialista, a previsão é de chover um acumulado de oito milímetros, com temperatura podendo chegar a 34º C na capital paulista nesta quinta, com cenário favorável a pancadas no final da tarde.



O Rio de Janeiro também terá temperaturas elevadas, com máxima de 38ºC, sem previsão de chuva.