Cenário mundial causa alta volatilidade no Bitcoin e gera preocupações; entenda

O Bitcoin voltou a ultrapassar, nesta terça-feira (11), a marca de US$ 83 mil (aproximadamente R$ 481 milhões, na cotação atual). A alta ocorreu após a proposta de cessar-fogo no conflito entre Rússia e Ucrânia, além do interesse dos investidores pela criação da reserva estratégica de criptomoeda dos Estados Unidos. Ao Conexão Record News desta quarta-feira (12), o economista Ricardo Buso destaca que por ser uma moeda virtual e não regulamentada , o Bitcoin sofre muita volatilidade e requer cuidados.





O economista analisa que o possível cessar-fogo ajuda na elevação das cotações, pois pode significar uma liberação de recursos congelados pela guerra e que podem ser utilizados para a compra da criptomoeda. Além da medida do governo americano para as reservas do fundo com valores que podem chegar na casa dos bilhões de dólares.