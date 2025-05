Censo Escolar 2024 mostra crescimento das matrículas nos ensinos profissionalizante e médio

O Censo Escolar 2024 mostra que o número de matrículas no ensino profissionalizante cresceu mais de duas vezes em relação ao ano anterior. Segundo o levantamento, foram mais de 2 milhões de matrículas nesta modalidade. O Piauí é o estado com destaque no ensino profissional e tecnológico, com 52% de matrículas nos chamados programas vocacionais. Os dados também foram positivos no ensino médio, com 7,8 milhões de inscrições, o que representa um aumento de aproximadamente 1,5% em relação a 2023.





Conexão Record News desta sexta-feira (16), Erik Anderson, professor especialista em legislação educacional e inspeção escolar, atribui o crescimento de matrículas no ensino profissionalizante ao crescimento exponencial do acesso ao ensino técnico, com a criação de novas vagas nessa modalidade. “Há um investimento, não só do governo federal, como também dos governos estaduais, no sentido de ampliar a oferta de vagas para o acesso do jovem a cursos que tenham esse caráter profissionalizante”. Em entrevista aodesta sexta-feira (16), Erik Anderson, professor especialista em legislação educacional e inspeção escolar, atribui o crescimento de matrículas no ensino profissionalizante ao crescimento exponencial do acesso ao ensino técnico, com a criação de novas vagas nessa modalidade. “Há um investimento, não só do, como também dos governos estaduais, no sentido de ampliar a oferta de vagas para o acesso do jovem a cursos que tenham esse caráter profissionalizante”.