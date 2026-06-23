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Chanceler russo diz que país está pronto para negociações com a Ucrânia

Sergei Lavrov, no entanto, não sinalizou mudança nas exigências russas, rejeitadas por Kiev

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O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Lavrov, disse que o país está pronto para negociações com a Ucrânia. No entanto, ele não sinalizou mudança nas exigências de Moscou, rejeitadas por Kiev.

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