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China e Coreia do Norte defendem relação mais estreita após paralisação pela Covid-19

Ministro chinês está em viagem a Pyongyang e se reuniu com líder Kim Jong-Un

Conexão Record News|Do R7

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Ministro chinês das Relações Exteriores afirmou que China e Coreia do Norte visam estreitar relações novamente após período de afastamento durante pandemia.

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