Chuvas fortes devem atingir diversas regiões do Brasil nesta segunda (24) e durante a semana

Após o primeiro fim de semana do outono com chuva, a previsão do tempo é de mais instabilidades com precipitações concentradas em diversas regiões do país, como explica Vitor Takao, meteorologista da Climatempo, em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (24).





Na tarde de hoje, pancadas esporádicas serão concentras nos estados de São Paulo , Rio de Janeiro e Minas Gerais, principalmente com alerta de temporais nas próximas horas na grande Belo Horizonte e na capital paulista. Nessas regiões, há previsão de calor e clima abafado, causando as típicas chuvas no período vespertino. Essa é a previsão também para a região Centro-Oeste, entre o norte do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, além do Distrito Federal.





Outras localidades que devem contar com temporais mais intensos nesta segunda e durante a semana são Amazonas, Pará e Amapá, na região Norte , além da faixa norte do Nordeste, englobando Maranhão, Piauí e Ceará. Já para o restante do Nordeste a previsão é de tempo firme, com calor intenso na Bahia, interior do Pernambuco, Alagoas e Sergipe.