Chuvas no RS: ‘Não há perspectiva de evento como o do ano passado’, diz tenente da Defesa Civil

O alto volume de chuvas tem assustado os gaúchos ao trazer à memória as grandes enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024. A Defesa Civil intensifica as ações em pelo menos 68 municípios do estado, e segundo a tenente Sabrina Ribas, 86 cidades já reportaram algum tipo de intercorrência ou dano.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (19), ela destaca a necessidade de atenção ao risco de deslizamentos de terra. “Nós temos algumas regiões que estão mais atentas a esse tipo de ocorrência, então a Defesa Civil dos municípios está fazendo essa retirada de pessoas de áreas de risco”, diz.



Sabrina afirma que o rio Guaíba deve apresentar uma elevação nos próximos dias, mas não há perspectiva de repetição de evento como o do ano passado. Ela alerta populações que residem em áreas de risco: “É importante sempre frisar que as populações ribeirinhas e o pessoal que reside próximo a áreas com encostas, de declividade mais acentuada, procurem a Defesa Civil da sua cidade para verificar se é necessário sair”.