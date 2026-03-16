Cinema brasileiro recebe 20 indicações ao Oscar desde 1945

O cinema brasileiro tem conquistado visibilidade internacional com indicações frequentes ao Oscar. Em 2026, o Brasil competiu em cinco categorias, destacando-se com Adolpho Veloso, indicado por Melhor Fotografia com o filme Sonhos de Trem, e O Agente Secreto, estrelado por Wagner Moura, que recebeu quatro indicações.



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