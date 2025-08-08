Confronto comercial entre China e EUA levaria à derrocada da economia internacional, diz pesquisador
Porta-voz chinês diz que cooperação com a Rússia é justa e legítima; por telefone com Putin, Xi Jinping elogiou esforço dos EUA para reforçar laços
O presidente russo, Vladimir Putin, conversou por telefone com o líder chinês, Xi Jinping, nesta sexta-feira (8). Segundo a emissora estatal chinesa, Xi disse que Pequim continuará a defender a necessidade de negociações de paz na Ucrânia. O presidente da China ainda elogiou o esforço dos Estados Unidos para reforçar os laços com Moscou.
Sobre as ameaças de novas taxas americanas contra a China devido às relações comerciais com a Rússia, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país afirmou que a cooperação entre as duas nações é justa e legítima.
“É absolutamente fundamental, para que a gente possa ter uma ordem multilateral fortalecida, a ganância global estável e estabilidade também do ponto de vista das relações econômicas e comerciais, que China e Estados Unidos não entrem no confronto do ponto de vista de uma guerra comercial, porque isso certamente levaria à derrocada da economia internacional”, afirma o pesquisador Lier Ferreira, em entrevista ao Conexão Record News.
