Controle da proliferação do mosquito é essencial no combate à dengue, explica infectologista

O Ministério da Saúde anunciou, nesta terça-feira (8), que irá reforçar as ações contra a dengue em 80 municípios mais atingidos pela doença, sendo 55 só em São Paulo. Em entrevista ao Conexão Record News , Jéssica Ramos, infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia, explica que o controle da proliferação do mosquito e o cuidado com os focos dos vetores são essenciais no combate à dengue.



Dados da pasta apontam 536 mortes pela doença em 2025, além de 727 óbitos sendo investigados e quase 900 mil casos prováveis. Jéssica afirma que, historicamente, o período do final do verão e início do outono representa “a trajetória de aumento” de registros da dengue.



A infectologista ressalta a importância do acesso à vacina — que está disponível para grupos seletos —, e destaca que uma pessoa pode pegar dengue até quatro vezes na vida, estando “vulnerável” enquanto não for devidamente imunizada ou não esgotar as quatro chances de infecção.