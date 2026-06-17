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Cortes brasileiros conquistam 1° e 2° lugares no ranking da carne

Brasil superou o bife de chorizo argentino com fraldinha e alcatra

Conexão Record News|Do R7

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O Brasil se destacou no cenário gastronômico internacional ao conquistar 12 colocações na lista dos 100 melhores pratos com carne bovina do mundo em 2026.

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