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Declaração do IR pode ser feita a partir desta segunda (23)

Veja dicas e orientações para o contribuinte que tem imposto a pagar

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Os contribuintes já podem acertar as contas com o Leão, porque a declaração do Imposto de Renda pode ser feita a partir desta segunda-feira (23) até o dia 29 de maio.

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