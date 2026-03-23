Declaração do IR pode ser feita a partir desta segunda (23)

Os contribuintes já podem acertar as contas com o Leão, porque a declaração do Imposto de Renda pode ser feita a partir desta segunda-feira (23) até o dia 29 de maio.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!