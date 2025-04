Defesa Civil alerta para temporais em SP entre quinta (24) e sexta (25); veja como se proteger

A Defesa Civil emitiu um alerta para temporais entre quinta (24) e sexta-feira (25) em diversas regiões de São Paulo. Além da região metropolitana, o vale do Ribeira, o litoral norte, a serra da Mantiqueira, baixada santista e as regiões de Itapeva, Campinas, Sorocaba e São José dos Campos têm risco de tempestades, rajadas de vento e queda de granizo.

Em entrevista ao, o tenente Maxwel de Souza, diretor de comunicação da Defesa Civil, dá direcionamentos e comenta sobre a instalação de um gabinete de crise que deve funcionar até a noite de sexta (25). O tenente explica que a chuva, que já atinge o Paraná, está a caminho do estado paulista e deve se juntar à pressão vinda do litoral do Sudeste, acompanhada de rajadas de vento, queda de raios e granizo em alguns pontos, além do alto volume de água.