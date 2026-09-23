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Delegação dos EUA abandona sessão na Assembleia Geral da ONU

Masoud Pezeshkian afirmou que o Irã não vai se render na guerra, mas acredita na diplomacia

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A comitiva dos Estados Unidos se retirou do plenário das Nações Unidas logo no começo da fala de Masoud Pezeshkian, presidente do Irã, que acusou os EUA e Israel de serem os verdadeiros terroristas.

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