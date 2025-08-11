Descoberta de reserva de petróleo no litoral garante ‘prolongamento da relevância do pré-sal’

A petroleira britânica BP (British Petroleum) anunciou que fez a maior descoberta de petróleo e gás em 25 anos no litoral do Brasil, em um poço de águas profundas na Bacia de Santos. Segundo a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), a área está em fase de exploração — a primeira etapa do contrato — e 5,9% do lucro deve ser direcionado ao governo brasileiro.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (11), João Victor Marques, pesquisador da FGV Energia, diz que a descoberta “garante, no futuro, o prolongamento da relevância do petróleo do pré-sal para o país”. Segundo ele, é um portfólio relevante que pode atrair mais empresas com interesse de buscar reservas no pré-sal.



Marques explica que o contrato de exploração faz parte do regime de partilha, no qual o óleo é dividido com a União. Além dos 5,9%, há também o pagamento de royalties no valor de 15%.





“Já houve o pagamento do bônus de assinatura lá no arremate daquele campo, durante o leilão daquele campo, então não é só o óleo-lucro. [A empresa] paga os royalties e o bônus de assinatura, além de impostos de renda e outros tributos, geração de emprego e outros benefícios econômicos e sociais para a sociedade e para o governo”, completa.