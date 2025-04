Desempenho de alunos da rede pública em matemática regride a níveis de 2011; veja análise

Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (28), Rafael Parente, especialista em educação, afirma que o baixo desempenho de alunos da rede pública , especialmente em disciplinas como matemática, ocorre devido à falta de continuidade nas iniciativas do governo para o setor, além do abismo existente entre o ensino público e o privado.



Segundo Parente, os indicadores de performance dos estudantes em matemática apresentavam crescimento entre 2003 e 2012. No entanto, ele destaca que o contexto social do país contribuiu para a piora dos índices. “Tudo que aconteceu no Brasil, como a pandemia, a descontinuidade de políticas e o próprio ambiente político contaminaram aquilo que vem acontecendo nas escolas”, analisa.



De acordo com relatório do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) , de 2023, o desempenho dos alunos do ensino médio regrediu a níveis equivalentes aos de 2011. Apenas 5,2% dos estudantes da rede pública apresentavam nível de aprendizado considerado adequado em matemática, enquanto 32,4% atingiam indicadores satisfatórios em língua portuguesa.