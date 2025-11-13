Desinformação contribui para volta do sarampo

A Organização Panamericana da Saúde anunciou que as Américas perderam o status de região livre do sarampo. Em 2024, a cobertura média da segunda dose da vacina tríplice viral caiu para 79%, abaixo dos 95% recomendados para evitar surtos. Rafael Goldsmith, professor da FGV, alerta que a desinformação e as fake news têm contribuído significativamente para essa queda nas taxas de vacinação.



