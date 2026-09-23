Donald Trump faz novas ameaças contra o Irã na ONU

Durante um discurso realizado na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), realizado nesta terça (22), o presidente Donald Trump afirmou que tem uma grande decisão a tomar: chegar a um acordo que permita ao Irã reconstruir e criar um país muito maior ou aniquilar a República Islâmica.



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