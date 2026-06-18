Drones ucranianos atacam refinaria de petróleo na Rússia

Um ataque com drones realizado pela Ucrânia atingiu a capital russa, Moscou. Entre os alvos estava uma refinaria de petróleo que foi atacada pela segunda vez na semana. Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas.



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