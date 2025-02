É pouco provável que Putin aceite um acordo nos moldes de Zelensky, avalia professor

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , disse que está disposto a negociar o fim da guerra com Vladimir Putin, da Rússia. Segundo o ucraniano, em entrevista nesta segunda-feira (4), há o desejo de finalizar o confronto que já dura três anos. Zelensky sugeriu que tudo seja resolvido de forma diplomática, com a participação de outros países europeus, além dos Estados Unidos. Até o momento, o presidente russo não se pronunciou sobre o caso.



Vladimir Feijó, analista internacional, doutor em direito internacional e professor da UniArnaldo, explica ao Conexão Record News que a declaração de Zelensky não possui uma carga diplomática por ser em uma entrevista para um programa de TV, e não em um evento oficial. Além disso, coloca em cheque o seu parceiro, de quem é dependente economicamente e militarmente, os Estados Unidos .



O internacionalista também pontua que o acordo nos moldes do presidente ucraniano parece pouco provável. Uma vez que Putin já foi classificado por Zelensky como inimigo da Ucrânia, de países da Europa e dos Estados Unidos, pouco provavelmente o presidente russo sentaria em uma mesa de negociação.