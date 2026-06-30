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Economias vulneráveis podem sofrer impacto duradouro com bloqueio no estreito de Ormuz

Aumento de 5% nos preços dos alimentos pode elevar risco de desnutrição aguda infantil

Conexão Record News|Do R7

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A agência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento alertou que o bloqueio no estreito de Ormuz pode ter um impacto duradouro em economias vulneráveis.

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