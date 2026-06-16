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Entenda as novas mudanças no novo modelo da segunda fase da Fuvest

Alterações foram aprovadas pelo Conselho de Graduação da USP

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A FUVEST anunciou uma reformulação significativa na estrutura da segunda fase do seu vestibular a partir de 2028.

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