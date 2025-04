Entenda como empresas e aposentados americanos sentem no bolso os anúncios e recuos de ‘tarifaço’

As bolsas de valores da Ásia e da Europa vivem um dia de alta, nesta segunda-feira (14), depois do novo recuo no "tarifaço" anunciado por Donald Trump — o republicano disse que avalia isentar smartphones, computadores e outros eletrônicos da cobrança de tarifas de 145% da China.





Conexão Record News , a economista Carla Beni diz que vê com preocupação as medidas do governo dos Estados Unidos em relação aos Em entrevista ao, a economista Carla Beni diz que vê com preocupação as medidas do governo dos Estados Unidos em relação aos anúncios e recuos de taxações . Carla diz que, entre 1º e 8 de abril, as 500 maiores empresas americanas perderam cerca de US$ 8 trilhões (o equivalente a R$ 46,7 trilhões, na cotação atual), algo próximo a três vezes o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro.