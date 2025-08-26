Entenda por que EUA e Rússia discutem acordos de energia em meio às negociações de paz na Ucrânia

Autoridades dos Estados Unidos e da Rússia discutiram acordos de energia paralelamente às negociações de paz na Ucrânia durante viagem de Steve Witkoff a Moscou, no início de agosto. Segundo a agência Reuters, fontes relataram que os acordos foram apresentados como incentivo para encorajar o Kremlin a concordar com o fim da guerra, e para Washington aliviar as sanções à Rússia. O assunto também teria sido discutido com o presidente Donald Trump, na Casa Branca.



