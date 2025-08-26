Entenda por que EUA e Rússia discutem acordos de energia em meio às negociações de paz na Ucrânia
Fontes relataram que os acordos foram apresentados como incentivo para encorajar o Kremlin a concordar com o fim da guerra
Autoridades dos Estados Unidos e da Rússia discutiram acordos de energia paralelamente às negociações de paz na Ucrânia durante viagem de Steve Witkoff a Moscou, no início de agosto. Segundo a agência Reuters, fontes relataram que os acordos foram apresentados como incentivo para encorajar o Kremlin a concordar com o fim da guerra, e para Washington aliviar as sanções à Rússia. O assunto também teria sido discutido com o presidente Donald Trump, na Casa Branca.
Segundo o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin, em entrevista ao Conexão Record News, os Estados Unidos têm interesse próprio em fazer comércio com os russos, e “apresentam essa possibilidade de restauração do comércio energético como uma opção para acabar com a guerra de uma forma que favoreça sobretudo o governo Trump”. O especialista ainda pontua a dependência russa da venda de ativos energéticos para financiar o conflito.
