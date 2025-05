Entenda por que os Estados Unidos querem manter bom relacionamento com a Rússia

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance , afirmou que a guerra entre Rússia e Ucrânia não deve terminar em breve. Vance disse que os dois lados conhecem as condições de paz e que a definição de um acordo está nas mãos de ambos.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (2), Ricardo Cabral, especialista em relações internacionais, indica que a declaração do vice-presidente americano faz pressão na Rússia, uma vez que os EUA têm interesses relacionados ao país.



O professor diz que a nação liderada por Vladimir Putin tem envolvimento direto com questões relacionadas ao Irã, no Oriente Médio, e está intermediando disputas entre Paquistão e Índia. “A Rússia é um ator essencial nessas negociações americanas, e manter um bom relacionamento com a Rússia é fundamental”, completa Cabral.