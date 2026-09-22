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Especialista analisa motivos da queda de helicóptero que matou Rick e mais 4 passageiros

Corpo de bombeiros deve fazer a retirada dos corpos das cinco vítimas do acidente

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Os destroços do helicóptero com o cantor Rick, da dupla com Renner, foram encontrados nesta terça-feira (22). Não houve sobreviventes. No total, cinco pessoas morreram.

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