Estados Unidos e Irã avançam nas negociações para paz

Os Estados Unidos e o Irã deram um passo significativo rumo à paz ao avançarem nas negociações para um acordo que pode encerrar conflitos em até 60 dias. Segundo JD Vance, vice-presidente norte-americano, a primeira rodada de conversas resultou em progressos encorajadores. As discussões estão sendo mediadas pelo Paquistão e pelo Qatar.



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