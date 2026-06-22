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Estados Unidos e Irã avançam nas negociações para paz

Segundo o vice-presidente, conversas entraram em fase técnica para acordo definitivo

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Os Estados Unidos e o Irã deram um passo significativo rumo à paz ao avançarem nas negociações para um acordo que pode encerrar conflitos em até 60 dias. Segundo JD Vance, vice-presidente norte-americano, a primeira rodada de conversas resultou em progressos encorajadores. As discussões estão sendo mediadas pelo Paquistão e pelo Qatar.

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