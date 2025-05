Estados Unidos não tomariam partido em conflito entre Índia e Paquistão, analisa especialista

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , disse esperar que os confrontos entre Índia e Paquistão terminem em breve. Nesta terça-feira (6), no Salão Oval da Casa Branca, o republicano classificou a operação militar indiana como “uma vergonha”. O secretário de Estado americano pediu que as nações evitem uma nova escalada e afirmou que a situação é monitorada.



“Há interesses do mundo inteiro nessa região e ninguém quer que essa guerra escale, porque são potências nucleares e uma guerra generalizada teria efeitos no mundo inteiro”, afirma Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais, em entrevista ao Conexão Record News .



O especialista acredita que, em caso de conflito, o governo americano não interviria diretamente em nenhum dos lados. “Os Estados Unidos mantiveram relações tanto com a Índia quanto com o Paquistão historicamente. Tanto é que o Osama Bin Laden foi capturado dentro do Paquistão. Existe uma questão de manter essa aliança”, diz Brustolin.