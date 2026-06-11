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Estudo liderado por brasileira visa impedir complicações em procedimentos estéticos

Foram avaliados 100 casos de agravamentos vasculares após preenchimentos cosméticos

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Um estudo liderado por uma médica brasileira desenvolveu um método que utiliza ultrassom com Doppler para reduzir os riscos associados a preenchimentos estéticos com ácido hialurônico.

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