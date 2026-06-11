Estudo liderado por brasileira visa impedir complicações em procedimentos estéticos
Foram avaliados 100 casos de agravamentos vasculares após preenchimentos cosméticos
Um estudo liderado por uma médica brasileira desenvolveu um método que utiliza ultrassom com Doppler para reduzir os riscos associados a preenchimentos estéticos com ácido hialurônico.
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