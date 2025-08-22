EUA ‘não querem se aventurar’ em proposta que envolva ação armada na Ucrânia, diz especialista

Chefes militares dos Estados Unidos e de países europeus apresentaram opções para fornecer garantias de segurança à Ucrânia . Na quarta-feira (20), o vice-presidente norte-americano, J.D. Vance, já havia dito que a Europa deveria arcar com a maior parte dos custos da operação.



Donald Trump também disse que não iria enviar tropas americanas para Ucrânia, mas deixou em aberto outros envolvimentos militares, incluindo o apoio aéreo. Entre os países envolvidos na discussão estão Finlândia, França, Alemanha , Itália e Reino Unido.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (22), Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, afirma que os Estados Unidos “não querem se aventurar em nenhuma proposta que envolva uma ação armada dentro dos moldes da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte ”.



“Donald Trump deixa muito claro que não quer nenhum tipo de ação nesse sentido, em que ele tenha que fazer uma ação armada para proteção da Ucrânia”, destaca o especialista.