Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

EUA vão continuar negociações sobre transporte marítimo

Washington suspendeu tarifas sobre navios de fabricação chinesa que viajam a portos americanos

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O presidente dos Estados Unidos afirmou que vai continuar as negociações com a China sobre o transporte marítimo. A suspensão de taxas sobre navios de fabricação chinesa que navegam em direção aos portos americanos foi um dos pontos acordados por Donald Trump e Xi Jinping.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • conexao-record-news
  • tarifas
  • china
  • estados-unidos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.