EUA vão continuar negociações sobre transporte marítimo
Washington suspendeu tarifas sobre navios de fabricação chinesa que viajam a portos americanos
O presidente dos Estados Unidos afirmou que vai continuar as negociações com a China sobre o transporte marítimo. A suspensão de taxas sobre navios de fabricação chinesa que navegam em direção aos portos americanos foi um dos pontos acordados por Donald Trump e Xi Jinping.
