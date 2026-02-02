Logo R7.com
Ex-presidente da Rússia diz que país vai conquistar a vitória

Dmitri Medvedev reforçou que objetivo não é criar novos conflitos

Conexão Record News|Do R7

O vice-presidente do Conselho de Segurança e ex-presidente da Rússia, Dmitri Medvedev, afirmou que o país vai conquistar a vitória contra a Ucrânia em breve.

