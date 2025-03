Fim do verão traz queda nas temperaturas e fortes tempestades; veja a previsão do tempo

Vitor Takao, meteorologista da Climatempo, analisa que as fortes chuvas na região Norte , que causaram transtornos aos moradores do Acre, continuarão neste sábado (15) e neste domingo (16). Precipitações de menor intensidade são esperadas em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (14), Takao comenta que a Zcit (Zona de Convergência Intertropical) — combinada com o calor e a umidade elevada do ar — potencializará os temporais nos estados do Norte e também do Nordeste, com destaque para a região entre o litoral do Rio Grande do Norte e da Paraíba.



No Sudeste, uma massa de ar frio eleva as chances de nuvens. São Paulo deve ter pancadas de chuva em pontos específicos, como a porção leste da metrópole. O meteorologista explica que as precipitações esperadas para os próximos dias serão menos intensas que as tempestades de quarta-feira (12), que mataram uma pessoa e deixaram outras feridas .



No Rio de Janeiro, as próximas horas reservam tempo instável na região metropolitana da capital fluminense. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, tem previsão de formação de nuvens com possibilidade de chuvas ao longo da tarde .