Flexibilização de licenças ambientais pode prejudicar o clima do planeta, diz especialista

A flexibilização da emissão de licenças ambientais , que está sob análise da Câmara dos Deputados, “pode ser prejudicial não só ao clima do Brasil, mas como do planeta”, afirma Ricardo Sodré, especialista em mudanças climáticas.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (9), Sodré pontua que a mudança na legislação precisa ser acompanhada de uma pesquisa sobre o impacto do desmatamento e de poluentes emitidos por esses empreendimentos. “O uso da inteligência artificial para análise de grandes massas de dados vai ajudar a entender o impacto”, comenta.



O Senado aprovou , no último mês, o projeto de lei que propõe uniformizar os procedimentos para emissão de licenças ambientais. A proposta dispensa a necessidade do pedido em solicitações ligadas à agropecuária e facilita a concessão de autorizações.



A mudança inclui “atividades ou empreendimentos estratégicos” a serem definidos pelo Conselho de governo, e pode beneficiar propostas como o pedido de exploração de petróleo na Foz do Amazonas .



A busca por óleo na região é defendida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e depende de autorização do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).