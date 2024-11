Florestas em regeneração? Entenda importância dessas áreas no combate às mudanças climáticas

A regeneração natural das florestas é o nome dado ao processo de renovação da vegetação sem intervenção humana — que auxilia diretamente na restauração da fertilidade do solo e no combate às mudanças climáticas . Segundo Vitor Vitorio, especialista em ambiente, as florestas “capturam grande quantidade de carbono e funcionam como um pulmão natural, que ajuda a estabilizar o clima global”, além de estruturar a biodiversidade.