Frente fria se aproxima das regiões Sul e Sudeste neste final de semana

Novas chuvas devem atingir grande parte do país neste fim de semana. Após dias de calor recorde , temporais devem ser registrados no Sul e Sudeste do país. No Conexão Record News , Giovanni Dolif, doutor em meteorologia do Cemaden, explica que o verão é uma estação chuvosa, mas que há previsão de chuvas pontuais no sul de Minas Gerais e chuva com trovoadas em São Paulo na tarde de sexta-feira (24). No entanto, o especialista destaca a maior área de atenção no Sul do país, com temporais , devido a uma área de frente fria com o calor intenso na região. Dolif cita que esta frente fria deve avançar da região Sul para o Sudeste no final de semana.