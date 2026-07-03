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Fundo do Clima: Ministério da Fazenda anuncia expansão de R$ 27,5 bilhões

Recursos servem de investimento em áreas de transição energética, conservação de florestas e outras frentes

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O Ministério da Fazenda do Brasil anunciou resultados significativos do Plano de Transformação Ecológica. Instituído em 2023, o programa visa promover o crescimento econômico enquanto reduz impactos ambientais e emissões de carbono. Entre os avanços destacados estão a captação de US$ 5,5 bilhões em títulos soberanos sustentáveis nos últimos dois anos e a expansão do Fundo do Clima, com previsão de R$ 27,5 bilhões para este ano.

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