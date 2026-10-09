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Google lança agente de IA voltado para ambiente de trabalho

Ferramenta tem capacidade de realizar tarefas, criar conteúdos e códigos, além de responder perguntas

Conexão Record News|Do R7

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O Google anunciou o lançamento de um modelo de inteligência artificial voltado para o ambiente de trabalho.
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