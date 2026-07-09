Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Governo brasileiro decide manter subsídio da gasolina

Ataques recentes no Irã influenciaram a decisão do governo brasileiro

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Os ataques recentes no Irã influenciaram a decisão do governo brasileiro de manter o subsídio da gasolina. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (9), o ministro Dario Durigan falou sobre os próximos passos da medida.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • brasilia
  • dario-durigan
  • gasolina
  • mf

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.