Governo brasileiro decide manter subsídio da gasolina

Os ataques recentes no Irã influenciaram a decisão do governo brasileiro de manter o subsídio da gasolina. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (9), o ministro Dario Durigan falou sobre os próximos passos da medida.



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